В Орле у рептилий обнаружены ДНК Salmonella

Генетический материал бактерий обнаружен в террариуме частного заводчика.

Как сообщает пресс-службе Орловского референтного центра Россельхознадзора, ДНК бактерий рода Salmonella были обнаружены при обследовании рептилий, которых содержит частный заводчик. Всего было исследовано шесть проб, в пяти из них был обнаружен генетический материал.

Как поясняют специалисты, потенциально существует риск заражения сальмонеллами человека от рептилий. Носителями могут быть и здоровые животные. Поэтому при содержании рептилий в домашних условиях необходимо помнить о возможном риске заражения сальмонеллами и правилах ухода за ними с соблюдением личной гигиены.

— Использование антимикробных препаратов в специальных схемах может остановить выделение сальмонелл, — отметили в центре, — но пока нет никаких данных, насколько долгим будет лечебный эффект.

ИА «Орелград»