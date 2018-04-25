В Орле у рептилий обнаружены ДНК Salmonella

25.4.2018 | 12:06 Новости, Общество

Генетический материал бактерий обнаружен в террариуме частного заводчика.

Как сообщает пресс-службе Орловского референтного центра Россельхознадзора, ДНК бактерий рода Salmonella были обнаружены при обследовании рептилий, которых содержит частный заводчик. Всего было исследовано шесть проб, в пяти из них был обнаружен генетический материал.

Как поясняют специалисты, потенциально существует риск заражения сальмонеллами человека от рептилий. Носителями могут быть и здоровые животные. Поэтому при содержании рептилий в домашних условиях необходимо помнить о возможном риске заражения сальмонеллами и правилах ухода за ними с соблюдением личной гигиены.

— Использование антимикробных препаратов в специальных схемах может остановить выделение сальмонелл, — отметили в центре, — но пока нет никаких данных, насколько долгим будет лечебный эффект.

ИА «Орелград»

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