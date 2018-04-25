В Орловской области появились первые жертвы клещей

Два человека пострадало от укусов проснувшихся клещей.

В лечебно-профилактические учреждения Орловской области обратились два человека, пострадавшие от укусов клещей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Плановый мониторинг в текущем сезоне был начат 16 марта. Но в этом году клещи активизировались позже обычного.

В Роспотребнадзоре напомнили, что из заболеваний, передаваемых с укусами клещей, на территории Орловской области до сих пор регистрировался только клещевой боррелиоз. Основными мерами борьбы с ним являются меры неспецифической профилактики: безопасное поведение на территории, опасной в отношении клещей, и акарицидные обработки.

— В предстоящем сезоне в Орловской области планируется провести акарицидные обработки на площади 300 га, — рассказали в Роспотребнадзоре. — Проведение обработок запланировано в скверах, парках, на стадионах, зонах отдыха, территориях детских оздоровительных и образовательных организаций.

В Орле акарицидные мероприятия уже проведены на территории Детского парка.

ИА «Орелград»