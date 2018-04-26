Двое пострадали в ночном ДТП на орловской трассе

Водитель не заметил припаркованный автомобиль.

Ночью на трассе «Орел-Тамбов» автомобиль ВАЗ-2112 врезался в припаркованную «Газель», сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Авария случилась 25 апреля в 23:45. «Двенадцатая» ехала в сторону Орла. На 115-м километре 40-летний водитель совершил наезд на припаркованный на проезжей части грузовик.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Также травмы получил пассажир «Газели», который стоял на проезжей части. Оба госпитализированы в Ливенскую ЦРБ.

ИА «Орелград»