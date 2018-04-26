Двое пострадали в ночном ДТП на орловской трассе

26.4.2018 | 10:32 Новости, Происшествия

Водитель не заметил припаркованный автомобиль.

Ночью на трассе «Орел-Тамбов» автомобиль ВАЗ-2112 врезался в припаркованную «Газель», сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Авария случилась 25 апреля в 23:45. «Двенадцатая» ехала в сторону Орла. На 115-м километре 40-летний водитель совершил наезд на припаркованный на проезжей части грузовик.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Также травмы получил пассажир «Газели», который стоял на проезжей части. Оба госпитализированы в Ливенскую ЦРБ.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования