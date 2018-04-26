Горсовет лишил слова депутата Косогова

Только позавчера на заседании комиссии по этике депутат Паршиков уверял, что Косогов имеет право выступать и его никто не лишает этой возможности.

В начале заседания Орловского городского Совета народных депутатов 26 апреля народных избранников проинформировали о судьбе их коллеги Евгения Косогова, накануне исключенного из фракции «Единой России» за спорное высказывание о «сданном Орле» при обсуждении завода напольных покрытий.

Сначала слово взял председатель комиссии по этике Николай Паршиков. Он поспешил напомнить, что орган, оценивающий поведение депутатов, до сих пор существует, хоть и собирается редко. Паршиков подчеркнул, что сам завод напольных ПВХ-покрытий тут ни при чем, а за фразу о сданном в 40-х годах Орле Евгений Косогов был единогласно осужден.

Вслед за ним, как по сценарию, встал глава фракции ЕР в представительном собрании Владимир Негин. Он принес «искренние извинения» всем, кого вспомнил — ветеранам, членам общественной палаты и другим оскорбленным речью Косогова. Негин подчеркнул, что депутат никогда не был членом партии, а лишь состоял во фракции.

— На вчерашнем заседании фракции было принято решение исключить Евгения Косогова из партии «Единая Россия», — закончил Негин.

— Фракции! Фракции! — зашипел зал.

— …да, извиняюсь, фракции, — сел Негин.

После этого попытался выступить сам Евгений Косогов. Но горсовет отказал ему в предоставлении слова. Напористый депутат не унялся и встал во время внесения предложений в повестку, однако на него начали кричать и мэр Василий Новиков, и другие депутаты.

ИА «Орелград»

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