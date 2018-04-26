«Орелстрой» уверен в пользе нового закона о дольщиках

В Орле обсудили пользу нового документа.

Круглый стол с участием предпринимателей, бизнес-омбудсмена и общества защиты прав потребителей выявил проблемы ФЗ-218, однако отрасль смотрит в будущее с оптимизмом.

Обсуждение началось с перечисления проблем, которые могут возникнуть с 1 июля, когда законы вступят в силу. Основной вопрос у застройщиков вызывает постулат «Одна площадка – одно разрешение на строительство». Председатель Орловского регионального отделения «Опоры России» Руслан Хахичев уверен, что с принятием новых правил игры исчезнут комплексные программы застройки, и придут к краху мелкие компании. Сейчас во всех регионах, и Орел не является исключением, наблюдается ажиотаж, когда строители пытаются попасть под действие старого закона и набирают разрешений на строительство впрок. Участники рынка откровенно заявляют, что доведут проекты по старым правилам и уйдут из бизнеса.

Что же так напугало застройщиков? Это обязательная банковская гарантия, запрет на любые операции юридическим лицом-застройщиком. Теперь нельзя будет ни дать, ни взять денег в долг. Также возникнут ограничения в расходах застройщика. Суммы средств, расходуемых на стройку из собранных долевым участием, будут жестко контролироваться. У контролирующих органов возникнет право д судебной остановки строительства.

Хахичеву вторил руководитель строительного СРО «ОРОС» Валерий Шевляков. Оценивая закон, он пришел к выводу, что суть законодательных инициатив — остановка долевого строительства в стране. Если нужен рабочий закон о долевом строительстве, то нужно объявить мораторий на его введение и отработать новые механизмы работы по новым алгоритмам. Особенно обратить внимание на механизмы страхования дольщиков, которые сейчас не работают, и это бьет по всей строительной отрасти. Страдать будут добросовестные компании, а недобросовестные найдут способы обхода ограничений. Тут же Шевляков сообщил, что малый бизнес наверняка придумает схемы, по которым сможет продолжать работать вне закона дольщиков. Это могут быть даже инвестиционные договоры или строительные кооперативы, что не запрещено законом. При сниженной цене на квартиры найдутся те, кто с риском вложит деньги.

Бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин весьма четко сформулировал свою позицию.

— Закон принят поспешно: не соблюден баланс общественных и частных интересов. Для того, чтобы вырасти в успешную компанию, нужно расти, а условия для роста в настоящий момент отсутствуют. Создается выжженное поле, на котором никто расти не будет, — сказал Лыкин.

В разрез оценкам малого бизнеса прозвучала точка зрения представителя ПАО «Орелстрой» Андрея Урванова. Он вернул собравшихся к основной цели закона: защите прав дольщиков. Закон, по его мнению, с этим должен отлично справиться.

— Мы видим компании, которые продают квартиры ниже себестоимости. Там в ближайшее время появятся обманутые дольщики. Застройщики не справляются, а люди, которые вкладывают накопления всей жизни, оказываются у разбитого корыта. Задача государства – оградить граждан от этой «русской рулетки». Мы, по большей части, с оптимизмом смотрим на принятие этого закона. Крупные компании, у которых есть опыт, от этого выиграют. Что-то будет неудобно, но на рынке останутся профессиональные игроки, которые умеют строить, правильно распределять финансовые потоки.

Подвели черту бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин и председатель Центра защиты прав потребителей Алексей Калмыков. Мнения всех сторон услышаны, они будут аккумулированы и переданы в федеральный центр для рассмотрения и принятия окончательного решения.

За Круглым столом поговорили также о возможностях потребителей, которые уже приобрели квартиру. Генеральный директор ОАО «Орелжилэксплуатация» Валерий Глущенко осветил порядок действий потребителя от «А» до «Я» при обнаружении в квартире строительных недостатков, в том числе за пределами срока гарантии на дом. Также Валерий рассказал о том, что в вертикально-интегрированном холдинге ПАО «Орелстрой» удается не только контролировать оперативное устранение недочетов строительства, но и, собрав информацию о них для проектного института, таким образом исключая возникновение зафиксированных системой контроля недочетов в будущем.