Орловца осудили за убийство жены и пасынка

Мужчина проведет 13 лет в колонии.
Житель деревни Лунево Игорь Антонов приговорен к 13 годам лишения свободы за убийство жены и ее сына, сообщили в прокуратуре Орловской области.
Трагедия произошла в июле 2017 года. Мужчина распивал спиртные напитки со своей женой. Пара поссорилась, и супруг ударил женщину ружьем, а затем пырнул ножом в живот. Через несколько дней она скончалась. После этого Антонов пристрелил пасынка, который приехал к матери в гости, не зная о случившемся.
Антонов попытался сжечь автомобиль мужчины, но тот не сгорел. Убийца ударился в бега, но вскоре был задержан.
Ближайшие годы он проведет в колонии строгого режима. Также Игорь Антонов будет обязан выплатить родственникам погибшей 2 миллиона рублей.
ИА «Орелград»