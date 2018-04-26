Орловец, снявший на видео пожилого педиатра, заявил о травле

Мужчину начали обвинять в предъявлении претензий невиновному врачу.

Автор видео, на котором педиатр поликлиники им. Боткина заявляет о чрезмерной нагрузке и говорит, что «хочет жить», заявил о потоке негатива в свой адрес после шумихи. Мужчина снял еще одно видео и опубликовал его в YouTube на своем канале.

Мне стали писать, что я якобы предъявляю претензии врачу Тараненко. Это совершенно не так, — сказал орловец. — Мною было написано письмо в департамент здравоохранения, где были предъявлены претензии главврачу поликлиники. Я попросил разобраться по существу, почему так организована работа, почему не работают новые специалисты и штат не укомплектован в городе, где есть свой медицинский институт, — заключил он.

Мужчина еще раз подчеркнул, что не имеет претензий к пожилому педиатру.

Напомним, что на днях орловец, отец двоих детей, опубликовал видео о походе с ними в поликлинику за справкой для детского сада. Простояв четыре часа в очереди, он так и не дождался приема, между тем педиатр продолжал принимать пациентов после окончания рабочего дня.

— Я для них плохой, для вас плохой — для всех плохой! Ребята, я жить хочу! Я виноват, что у нас некому работать? Я один из восьми человек остался. Заведующая ушла? А что вы от меня хотите? — сказал доктор, когда мужчина зашел к нему с включенной камерой.

ИА «Орелград»