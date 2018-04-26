Орловские коммунисты определились с кандидатом на пост губернатора

На главную должность в регионе они рекомендовали Андрея Клычкова.

Очередное заседание бюро Орловского обкома КПРФ обошлось без сенсаций. На нем был рассмотрен вопрос о выдвижении кандидата на должность губернатора Орловской области. Естественно, орловские коммунисты рекомендовали кандидатуру Андрея Клычкова.

— Бюро отметило, что на проходящих отчетно-выборных конференциях местных отделений коммунисты единогласно рекомендуют кандидатуру Андрея Клычкова на должность губернатора, — сообщает пресс-служба Орловского обкома КПРФ.

Бюро учло мнение партийных организаций. Но пока это всего лишь рекомендация. Окончательное решение должно быть принято на пленуме комитета Орловского областного отделения КПРФ.

ИА «Орелград»