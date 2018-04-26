Орловские студентки снялись в купальниках

26 апреля в Орле состоится финал конкурса «Мисс Студенчество — Орел 2018», сообщили организаторы. В преддверии мероприятия в официальной группе конкурса были опубликованы фотографии 17 участниц. На снимках девушки предстали в купальниках.

№1 Дарья Каменская, Орловский областной колледж культуры и искусств

№2 Ольга Онищук, Мезенский педагогический колледж

№ 3 Татьяна Нефёдова, Орловский государственный институт культуры

№ 4 Любовь Моисеева, Орловский государственный институт культуры

№5 Нина Минашкина, Орловский государственный университет

№6 Анастасия Казакова, Орловский государственный университет

№ 7 Мария Пигорева, Орловский государственный университет

№ 8 Елена Рыбикова, Банковский колледж Среднерусского института управления филиала РАНХиГС

№9 Кристина Печерская, Медицинский институт ОГУ

№ 10 Ольга Панюшкина, Орловский государственный аграрный университет

№ 11 Виктория Ротарь, Орловский государственный институт культуры

№ 12 Нелли Леонтьева, Среднерусский институт управления — филиал РАНХиГС

№13 Анастасия Коротченкова, Политехнический институт им. Поликарпова Орловского государственного университета

№14 Анастасия Миленина, Орловский государственный университет экономики и торговли

№15 Юлия Объедкова, Среднерусский институт управления — филиал РАНХиГС

№ 16 Екатерина Котова, Юридический институт Орловского государственного университета

№ 17 Татьяна Курапова, Орловский областной колледж культуры и искусств

ИА «Орелград»