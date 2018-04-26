Под Орлом заложат польские сады

В Орле разрешили ввоз польских саженцев яблонь.

Как сообщили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора, орловское крестьянско-фермерское хозяйство получило разрешение на ввоз саженцев яблонь сортов Лобо (40 тысяч штук), Альва (15 тысяч) и Лигол (45 тысяч штук).

Деревья поступят из польского питомника SzkolkaDrzewOwocowychinz AndrzejSulek. Решение принято в соответствии с указанием Центрального аппарата Россельхознадзора.

— Одновременно информируем, что решение о ввозе посадочного материала будет приниматься только по результатам лабораторной экспертизы на весь комплекс карантинных объектов, характерных для этой продукции, — подчеркнули в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»