В Орле подсчитали расходы на выборы президента

Избирательная комиссия Орловской области утвердила финансовый отчет.

Отчет был утвержден на прошедшем заседании Избирательной комиссии Орловской области. Речь идет о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных нашему региону на подготовку и проведение выборов президента Российской Федерации. Далее отчет будет направлен в Центральную избирательную комиссию.

Согласно ему, всего поступило 77,49 миллиона рублей. Из них на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов комиссии с правом решающего голоса было потрачено 66,23 миллиона. Расходы на изготовление печатной продукции составили 1,15 миллиона рублей, в том числе 830,3 тысячи – на изготовление избирательных бюллетеней.

Канцелярские расходы обошлись в 1,29 миллиона рублей, приобретение технологического оборудования (кабин, ящиков, уголков и др.) – в 868,17 тысячи, изготовление стендов, вывесок, штампов и печатей – в 175 тысяч рублей. Командировочные расходы за счет федерального бюджета не оплачивались.

ИА «Орелград»