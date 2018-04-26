В Орле зарегистрирован случай тропической малярии

26.4.2018 | 16:00 Новости, Общество

Опасное заболевание было завезено из Республики Гвинея.

Как сообщает управление Роспотребнадзора Орловской области, в 2017 году случаев малярии на территории нашего региона не было зарегистрировано. Однако в апреле 2018 года зарегистрирован один случай тропической малярии (Pl. Falciparum). Заболевание выявлено у гражданина, прибывшего из Республики Гвинея.

Аналогичный случай был зарегистрирован в 2016 году, когда заболевание было диагностировано у гражданина, прибывшего из Республики Бенин. Специалисты отмечают, что существует четыре вида малярии: тропическая, трехдневная, четырехдневная и овале-малярия. Наиболее тяжелая из них именно тропическая.

При поздней диагностике и лечении она принимает злокачественное течение и может привести к летальному исходу. Летальность при тропической малярии составляет от 10 до 40 процентов. Инкубационный период составляет от семи дней до одного месяца.

«В настоящее время малярия может быть завезена из 105 стран, где существуют местные популяции комаров рода Anopheles и благоприятные условия для передачи инфекции», — добавили в Роспотребнадзоре.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования