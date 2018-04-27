Орловские чиновники украли деньги инвалидов?

Следственный комитет проверяет деятельность орловского филиала ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие».

По материалам проверки прокуратуры Орловской области Следственный комитет начал свою проверку деятельности Орловского филиала ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие», сообщили в ведомстве.

Должностные лица предприятия подозреваются в хищении бюджетных средств, направленных на компенсацию инвалидам за приобретенные средства реабилитации.

Для мошенничества представители власти использовали подставное лицо. Индивидуальный предприниматель заключал с инвалидами договор на поставку протезов по цене последнего госконтракта. Изделия приобретались по себестоимости у протезного предприятия, после чего передавалось инвалидам.

Те, в свою очередь, требовали компенсации в Департаменте соцзащиты. Когда деньги поступали на счет, мошенники снимали их и значительную разницу использовали по своему усмотрению.

— В результате указанных действий похищены бюджетные денежные средства на сумму более одного миллиона рублей. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в СК.

Действия должностных лиц могут быть квалифицированы по статьям «Мошенничество при получении выплат» и «Злоупотребление полномочиями».

ИА «Орелград»