Орловские осужденные заработали 5,6 млн рублей

27.4.2018 | 10:42 Новости, Общество

В УФСИН подвели итоги экономической деятельности за первый квартал.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с докладом выступил начальник УФСИН России по Орловской области полковник внутренней службы Владимир Волосевич.

По его словам, к оплачиваемому труду привлечены 2153 человека, или 67,5 процента от общего количества осужденных. Их среднедневная зарплата составила 362,65 рубля.

— В первую очередь трудоустраиваются осужденные, имеющие иски, отметил Владимир Волосевич. — Из 1005 осужденных, имеющих исполнительные листы, погашают иски 932, или 92,7 процента.

Объем выпуска товарной продукции за отчетный период превысил плановые показатели на 24,5 процента и составил 76,9 млн рублей, а чистая прибыль превысила 5,6 миллиона.

ИА «Орелград»

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