В Орле бизнес-леди заподозрили в уклонении от налогов

27.4.2018 | 9:23 Новости, Общество

Женщина не выплатила 1 млн рублей.

Следственный комитет по Орловской области возбудил дело в отношении индивидуального предпринимателя по подозрению в уклонении от уплаты налогов, сообщили в ведомстве.

Предварительно известно, что женщина в период с июля 2015 года по сентябрь 2017 года не выплатила государству около 1 млн рублей, внеся в декларации заведомо ложные сведения.

— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — пояснили в СК.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования