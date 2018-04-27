В Орле бизнес-леди заподозрили в уклонении от налогов

Женщина не выплатила 1 млн рублей.

Следственный комитет по Орловской области возбудил дело в отношении индивидуального предпринимателя по подозрению в уклонении от уплаты налогов, сообщили в ведомстве.

Предварительно известно, что женщина в период с июля 2015 года по сентябрь 2017 года не выплатила государству около 1 млн рублей, внеся в декларации заведомо ложные сведения.

— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — пояснили в СК.

ИА «Орелград»