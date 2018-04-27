В Орле «Мисс Студенчество» стала крымчанка

Виктория Ротарь победила в конкурсе.

Титул «Мисс Студенчество Орел» в 2018 году завоевала Виктория Ротарь, студентка Орловского государственного института культуры.

Финал конкурса прошел накануне, 26 апреля, в «Гринне». За победу боролись 17 конкурсанток. Победительница Виктория Ротарь — уроженка города Евпатория. В ОГИК девушка обучается по специальности «Актер драматического театра и кино». В биографии указано, что новая «Мисс Студенчество» увлекается театром с самого детства, любит творчество и активный образ жизни.

Виктория Ротарь будет представлять Орловскую область во Всероссийском конкурсе «Мисс Студенчество России — 2018».

— Жюри оценивало сценическую культуру конкурсанток, их умение общаться с аудиторией, знание этикета, чувство юмора, а также грацию, интеллектуальные и творческие способности, артистическое мастерство, — рассказали в пресс-службе администрации.

ИА «Орелград»

Фото: личная страница Виктории Ротарь, сообщество «Мисс Студенчество Орел 2018», Сергей Мокроусов