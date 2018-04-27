В Орле преподавателя вуза поймали на взятке

27.4.2018 | 13:03 Важное, Новости, Общество

Мужчина взял 15 тысяч за зачет.

Преподаватель медицинского института ОГУ задержан за получение взятки, сообщили в УМВД по Орловской области. Оперативно-розыскными мероприятиями занимались сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

В ходе проверки полученной информации подтвердился факт получения взятки от одного из студентов. Сумма составила 15 тысяч рублей. Взамен преподаватель допустил ученика к зачету и поставил его.

— Следователями Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)», — рассказали в УМВД.

Преподавателю грозит штраф в размере до 600 тысяч рублей, запрет на деятельность и, возможно, даже лишение свободы в случае признания его виновным.

ИА «Орелград»

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