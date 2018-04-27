В Орле проверили ТТП

Аудиторы признали недостоверными расчеты субсидий на перевозки льготников.

Контрольно-счетная палата Орла проверила работу МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» за период с 1 января 2017 года. Но претензии возникли даже не к нему. Так, по мнению аудиторов, утвержденный администрацией города порядок возмещения недополученных доходов в связи с перевозками льготников несовершенен. Он ориентирован только на лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год по виду транспорта и фактическое количество пассажиров, перевезенных каждым перевозчиком по льготным проездным билетам.

Это не позволяет рассчитать недополученные доходы предприятия, а, следовательно, и достоверный размер субсидии. Расчеты и обоснования расходов бюджета города Орла на выплату субсидий организациям электротранспорта за 2017 и 2018 годы недостоверны, делает вывод КСП.

«Управление городского хозяйства и транспорта неэффективно исполняло бюджетные полномочия по планированию расходов бюджета города на предоставление субсидии организациям электротранспорта, составлению обоснования бюджетных ассигнований и по обеспечению соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении», — говорится в отчете.

Что касается непосредственно МУП «ТТП», то оно «допускало нарушения Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иные нарушения действующего законодательства.

Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру Заводского района и управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области.

ИА «Орелград»