В Орле снизили плату за место на ярмарке

Торгово-промышленная палата пошла навстречу фермерам.

Орловская торгово-промышленная палата, организатор ярмарок «Хлебосольный выходной», снизила плату за торговое место с 75 до 50 рублей за квадратный метр, сообщили в администрации Орла.

— Стоимость машино-места зависит от габаритов транспорта: легковой — 100 рублей, мелкий коммерческий — 200 рублей, крупный коммерческий — 300 рублей, — пояснили в пресс-службе мэрии.

При этом цена в 50 рублей за квадратный метр действует только в субботу. По воскресеньям она снижается вдвое — до 25 р/м². Бесплатно получат места граждане со справкой о признании их малоимущими.

ИА «Орелград»