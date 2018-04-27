В Орловской области большинство ДТП происходит из-за плохих дорог

27.4.2018 | 14:50 Новости, Происшествия

ГИБДД опубликовала статистику.

В период с 20 по 26 апреля в Орловской области произошло 10 ДТП с пострадавшими. 8 из них случились в сопровождении с недостатками дорожного полотна, сообщили в регуправлении ГИБДД.

Ведомство направило 4 сообщения в прокуратуру, выдало 34 предписания, возбудило 9 дел об административных правонарушениях в отношении юридических лиц.

Мониторинг состояния улично-дорожной сети продолжается. О местах, где произошли ДТП с пострадавшими, госавтоинспекция информировала до совершения аварий.

ИА «Орелград»

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