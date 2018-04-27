Василий Новиков объяснил, почему Орлу не хватает денег

По мнению мэра, виновата диспропорция межбюджетных отношений.

Напомним, что мэр Орла Василий Новиков накануне отчитался перед депутатами горсовета. Он поднял тему межбюджетных отношений. По его мнению, Орел отдает слишком много налоговых сборов в вышестоящие бюджеты. Причем ситуация только ухудшается.

Так, в 2003 году в бюджет города поступило 30 процентов налогов, собранных на его территории. В 2016 году показатель снизился до 11,5 процента, а в 2017 — до 10,4. Городу осталось 1,6 млрд рублей из общего объема собранных в нем налогов. При этом 4,8 млрд были направлены в федеральный бюджет, 9,3 млрд — в областной.

— Существующая система распределения налоговых доходов привела к хронической нехватке собственных средств для покрытия расходных полномочий муниципального образования, о чем свидетельствует ежегодный рост муниципального долга и расходов на его обслуживание, — подчеркнул Василий Новиков. — Депутаты горсовета неоднократно предлагали конкретные меры для решения этой проблемы.

В частности, в отчетном году Орловский облсовет рассматривал законодательную инициативу, предусматривающую увеличение до 15 процентов доли отчислений в муниципальный бюджет от собираемого на территории города налога на доходы физических лиц. Но она была отклонена.

Сегодня от НДФЛ в бюджет Орла поступает только 5 процентов. Для сравнения: в Костроме, Туле и Ярославле поступает 15 процентов, в Иваново — 10.

ИА «Орелград»