Яма на Колхозном мосту заинтересовала СК

Проводится доследственная проверка.

Следственный комитет по Орловской области начал доследственную проверку из-за ямы на мосту между улицами Колхозная и Генерала Родина, сообщили в ведомстве.

На глубокую яму, ставшую сквозной, неоднократно жаловались жители города. Впрочем, должностные лица не приняли мер по устранению повреждений дорожного покрытия и не выставили дорожные знаки.

— В ходе осмотра дороги обнаружено разрушение дорожного покрытия в виде глубокой сквозной ямы, что создает угрозу жизни и здоровью водителей и пассажиров транспортных средств, — заявили в СК. — В ходе доследственной проверки будет устанавливаться наличие в действиях ответственных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

ИА «Орелград»