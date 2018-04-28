Еще одну «дорогу в ад» не смогли отремонтировать даже по решению суда

ГИБДД и прокуратура ценили состояние дороги «Ливны – Русский Брод».

Как уже рассказывал «Орелград», жители Ливенского района обратились в местное издание «Уездный город» с просьбой привлечь внимание к состоянию дороги регионального значения «Ливны — Русский Брод». Даже визуально видно, что она находится в ужасном состоянии.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Орловской области, в ходе очередного обследования был выявлен ряд недостатков, представляющих угрозу для безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения, а именно: разрушение проезжей части.

— Главным государственным инспектором безопасности дорожного движения по Верховскому району было выдано предписание владельцу автодороги с указанием сроков устранения недостатков, — сообщили в УГИБДД.

В ведомстве отметили, что это далеко не первое предписание в отношении владельца данной автодороги. С 2016 года сотрудники Госавтоинспекции выдали уже 10 предписаний об устранении недостатков. В отношении виновных составлялись административные протоколы с наложением штрафов — привлечено к ответственности четыре должностных и два юридических лица.

Прокурор Верховского района подал иск к владельцу дороги об устранении недостатков. Заводской районный суд города Орла удовлетворил треебования и обязал ответчика восстановить дорожное покрытие. Но…

— Дорожное покрытие автодороги «Ливны — Русский Брод» было восстановлено не полностью, что привело к продолжению его разрушения, — констатировали в УГИБДД.

Напомним, что на прошлой неделе впечатлительные пользователи YouTube выложили ролик, снятый на трассе «Болхов-Брянск». Они удивились абсолютно разбитой дороге. «Мне кажется, мы едем в ад», — заметил один из мужчин.

ИА «Орелград»