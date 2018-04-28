Мценск провалил программу приватизации

Депутаты Мценского горсовета утвердили отчет об итогах приватизации.

Администрация города Мценска на прошедшем заседании Мценского горсовета отчиталась о результатах приватизации муниципального имущества за 2017 год. Они оказались неутешительными. В прогнозный план было включено 14 объектов недвижимого имущества с учетом земельных участков. Ни один из них не был реализован в связи с отсутствием заявок.

Некоторые из них пытались пустить с молотка уже в 2018 году, однако вновь не нашлось желающих их приобрести. Например, чиновники не могут продать муниципальное нежилое здание на улице Ленина общей площадью 1943,3 кв. м. Начальная цена составила 15,2 миллиона рублей. В 2017 году его трижды выставляли на торги – безуспешно.

В феврале 2018 года он вновь был выставлен на аукцион, но опять никого не заинтересовал. После этого власти были вынуждены заказать повторную рыночную оценку, и начальную стоимость снизили до 13,8 миллиона рублей. Продажа объекта по данной цене планируется во втором квартале 2018 года.

ИА «Орелград»