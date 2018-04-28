Орловская прокуратура пресекла повышение цен на хлеб

В Кромском районе вмешательство прокуратуры остановило рост цен.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, о планируемом повышении цен стало известно в ходе надзорных мероприятий. Переписать ценники собиралось ПО «Хлебозавод».

В надзорном ведомстве отмечают, что оно является основным поставщиком хлебобулочных изделий в районе, в том числе для бюджетных учреждений. То есть отвечает за ценообразование на социально-значимый товар.

— В целях недопущения экономически необоснованного повышения цен на социально-значимую продукцию прокурором района руководителю ПО «Хлебозавод» объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, — заявили в прокуратуре региона.

ИА «Орелград»