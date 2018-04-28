Орловские коммунисты поностальгировали о Марксе

28.4.2018 | 10:37 Новости, Политика

В обкоме КПРФ отметили 200-летие со дня рождения Карла Маркса.

Как сообщает пресс-служба областного комитета КПРФ, в честь юбилея было проведено заседание дискуссионного клуба. Его участниками стали партийные активисты и сторонники КПРФ, а также представители общественных организаций. Отмечено, что тема вызвала большой интерес у всех собравшихся.

— Желающих выступить было много, уверяют в обкоме КПРФ. — Ярким и запоминающимся было выступление учителя, заведующего идеологическим отделом Железнодорожного райкома партии А.Д. Рязанцева. Он подчеркнул, что учение Маркса выдержано временем и не является неким отвлеченным экспериментом или мечтанием, как пытаются до сих пор пред- ставить его буржуазные пропагандисты. Оно сформировалось, впитав в себя передовые научные достижения своего времени.

Участники дискуссии также отметили, что «рано или поздно весь мир перейдет к общественной собственности на средства производства, что обеспечит успех в любой деятельности». С ностальгией вспомнили советское время, когда «действовала хорошо отлаженная вертикаль, начиная с октябрятских до комсомольских и партийных рядов, а сейчас этого нет».

Выразили и сожаление – мол, нередко в партию идут люди с надеждой получше устроиться в жизни, видимо, не понимая, что настоящий коммунист живет и трудится не ради славы, а ради жизни на земле. Марксом же был отмечен важнейший момент для обоснования несправедливой сути капитализма: производство прибавочной стоимости основано на эксплуатации рабочего класса, на присваивании капиталистами неоплачиваемого труда наемных рабочих.

Доходы от получаемого прибавочного продукта по Марксу должны идти на благо всего общества. Только тогда будет устранено ключевое противоречие капитализма. «Враги коммунистов могут замалчивать марксизм, могут его оболгать, но никогда не смогут его опровергнуть», — к такому выводу пришли участники дискуссии.

ИА «Орелград»

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