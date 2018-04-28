В жутком ДТП на объездной пострадали двое

Столкнулись фура, мусоровоз и легковой автомобиль.

В Орле на перекрестке объездной и улицы Поселковой столкнулись большегруз, мусоровоз «Спецавтобазы» и автомобиль «Тойота Камри». По информации ГУ МЧС по Орловской области, авария произошла в 17 часов.

На опубликованных снимках видно, что фура съехала в кювет после столкновения. Иномарка сильно пострадала, у мусоровоза разбита кабина. К счастью, обошлось без погибших. Травмы получили 48-летний сотрудник «Спецавтобазы» и 32-летняя пассажирка «Камри». Их госпитализировали в больницу им. Семашко.

ИА «Орелград», фото: «ОрелАвтомобильный»