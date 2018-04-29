Стало известно, как при Клычкове будут бороться с коррупцией

29.4.2018 | 10:22 Новости, Общество

Утвержден очередной региональный антикоррупционный план. 

Подпись на документе поставил первый вице-губернатор Александр Бударин. Он утвердил план мероприятий по противодействию коррупции в органах исполнительной государственной власти Орловской области на 2018-2019 годы. Документ принят «в целях дальнейшей реализации системы мер по предупреждению коррупции и ликвидации негативных последствий коррупционных проявлений».

План состоит из 74 пунктов. Часть мероприятий является обязательной для всех органов исполнительной государственной власти Орловской области. Некоторые пункты адресованы конкретным исполнителям. Например, департаменту образования предписано регулярно проводить проверку исполнения директорами школ Закона Орловской области «Об образовании».

В частности, чиновники обязаны проверять соблюдение порядка приема детей в первый класс, обеспеченность школьников учебниками, обоснованность отчисления учащихся, а также выявлять случаи вымогательства денег с родителей.

Департаменту здравоохранения надлежит анализировать соблюдение требований законодательства о закупках лекарственных средств и медицинской техники, «на предмет выявления коррупциогенных проявлений с последующим принятием мер по их устранению».

Кроме того, все ведомства обязаны организовать работу «горячих» телефонных линий для оперативного реагирования на возможные факты проявления коррупции в подведомственной сфере деятельности, а также обеспечение участия представителей институтов гражданского общества в противодействии коррупции».

Чиновникам приказано ежеквартально отчитываться об исполнении плана перед департаментом государственной гражданской службы, кадров и противодействия коррупции.

ИА «Орелград»

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