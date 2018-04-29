Утаившим выигрыш в лотерею орловцам пригрозили санкциями

29.4.2018 | 12:23 Новости, Общество

Жителям региона напомнили о необходимости отчитаться о доходах.

До окончания срока подачи декларации по форме 3-НДФЛ — 3 мая 2018 года — осталось всего несколько дней. Об этом напоминает региональное управление ФНС России. Как пояснили в ведомстве, отчитаться о доходах необходимо тем жителям региона, которые в 2017 году продали имущество, получили дорогие подарки, выиграли в лотерею, сдавали собственность в аренду или получили доход от зарубежных источников.

— Также декларацию о доходах должны подать индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, — добавили в УФНС. – За непредставление декларации в срок предусмотрена ответственность.

Размер штрафа составляет 5 процентов от неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате на основании декларации, за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1000 рублей.

В последние дни декларационной кампании орловские налоговые инспекции продолжат работать по продленному графику: в будние дни с 9 до 20 часов, по субботам — с 10 до 15 часов.

ИА «Орелград»

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