В Орле в 9 раз выросло количество пострадавших от клещей

В регионе зафиксировано начало эпидемического сезона активности клещей.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, в медицинские организации обратились уже 18 пострадавших от укусов клещей, в том числе 5 детей. Напомним, что всего три дня назад сообщалось о двух пострадавших. В целом обращаемость населения к врачам пока ниже среднемноголетних данных.

В то же время лабораторные исследования показали, что 11 процентов клещей, снятых с людей, инфицированы боррелиями. Управление Роспотребнадзора напоминает, что клещи являются переносчиками таких инфекционных заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека и моноцитарный эрлихиоз человека.

В связи с началом эпидемического сезона ведомство открывает телефонную «горячую» линию. Она будет работать с 1 по 15 мая в управлении Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области».

— Специалисты ответят на вопросы по правилам индивидуальной защиты от нападения клещей, — пояснили в ведомстве. – Объяснят, что делать и куда обращаться в случае обнаружения клеща на теле, где можно исследовать клеща на наличие в нем возбудителей и т.д.

Задавать вопросы можно с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 13-00 до 13-45) по телефонам:

— отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области 42-91-82, 41-53-11;

— территориального отдела в г. Ливны (48677) 2-07-33, 7-13-34;

— территориального отдела в г. Мценске (48646) 4-15-39, 4-03-90, 2-08-39;

— территориального отдела в п. Кромы (48643) 2-15-98;

— территориального отдела в п. Верховье (48676) 2-47-27, 2-39-49.

ИА «Орелград»