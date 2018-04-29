Власти Орла попросят у Клычкова 20 млн рублей

Муниципалитет планирует взять бюджетный кредит.

Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета со ссылкой на начальника финансово-экономического управления администрации города Игоря Краличева, из областной казны планируется взять бюджетный кредит в размере 20 млн рублей. Средства необходимы для частичного покрытия дефицита городского бюджета.

Депутаты утвердили условия привлечения кредита. Размер ставки составит 0,1 процента годовых, а срок погашения – до 15 мая 2021 года. В качестве обеспечения обязательств мэрия заложит двухэтажное здание на улице Московской, 151. Как уверяют чиновники, его рыночная стоимость немного превышает 20 млн рублей.

ИА «Орелград»