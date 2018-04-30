Мэрия Орла попытается продать баню в июне

Объявлена дата аукциона по продаже муниципальной бани № 4.

Как уже рассказывал «Орелград», управление муниципального имущества и землепользования администрации Орла приняло решение о продаже бани № 4. Организация торгов была поручена МУП «Банно-прачечное хозяйство». Предприятие выполнило требование и опубликовало извещение о предстоящих торгах.

Открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион состоится 4 июня 2018 года в 11.00 часов по адресу: г. Орел, ул. 3-я Курская, 3. В один лот объединены баня № 4 общей площадью 1831,4 кв. м. и земельный участок под ней площадью 2361,64 кв. м.

Начальная цена продажи установлена в размере 46,48 миллиона рублей, из них сама баня стоит 37,4 миллиона, участок — 9,08 миллиона рублей. Последний передан в аренду за 29379,68 рублей в год. В декабре 2017 года был объявлен такой же аукцион, но его признали несостоявшимися в связи с отсутствием поданных заявок.

ИА «Орелград»