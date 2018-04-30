Орловцам дали шанс наказать коммунальщиков за рекламу

В июне вступят в силу важные поправки в законодательство.

С 3 июня размещение рекламы на платежных документах – незаконно. Об этом сообщает Орловское управление ФАС России. Дело в том, что с указанного дня вступают в силу изменения в Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».

— Статья 5 дополнится новой частью, согласно которой будет запрещено размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов, — пояснили в Орловском УФАС. — Ответственность за нарушение указанной части будет возложена на рекламораспространителя.

Однако при этом норма не будет распространятся на социальную рекламу и справочно-информационные сведения. Изменения направлены на обеспечение защиты прав граждан при получении информации об оплате коммунальных услуг.

Напомним, что именно Орловское УФАС признало незаконным распространение коммерческой рекламы на коммунальных квитанциях. В прошлом году жители Орла начали получать единые коммунальные квитанции, на оборотной стороне которых была реклама.

Например, им предлагали воспользоваться услугами банков. На квитанциях было написано, какие пенсионные карты и на каких условиях можно получить. В другом случае рекламу разместил завод готовых теплиц. Текст начинался со слов: «Шок! Распродажа теплиц! Получите три гарантированных подарка».

Кроме того, появлялась реклама регионального фонда капремонта многоквартирных домов, газовых служб и самих энергетиков. Один из горожан пожаловался в УФАС, и было заведено антимонопольное дело.

ИА «Орелград»