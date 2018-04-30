Орловец не смог зарезать бывшую жену и сжечь дом соперника

В Покровском вынесли обвинительный приговор местному жителю.

Как сообщили в суде Покровского района, 26 апреля вынесен приговор местному жителю, который осужден по трем составам преступлений. Совершил их он 25 декабря 2017 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пришел домой к бывшей супруге. Он хотел пообщаться с дочерью, но мать отказала. Тогда злоумышленник ударил ее кулаком по лицу. Затем вынул нож и нанес два удара в область почек и один в бедро.

Рядом находился сожитель женщины. Ему удалось отвлечь нападавшего. Женщина воспользовалась этим и убежала. Ее бывший муж тоже покинул место преступления. Он отправился к дому сожителя и поджег его. Впрочем, довести задуманное до конца ему не удалось. Огонь заметили и потушили очевидцы.

Подсудимый признал вину полностью и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на срок 1 год. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»