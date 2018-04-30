Орловец не смог зарезать бывшую жену и сжечь дом соперника

30.4.2018 | 12:48 Новости, Общество

В Покровском вынесли обвинительный приговор местному жителю.

Как сообщили в суде Покровского района, 26 апреля вынесен приговор местному жителю, который осужден по трем составам преступлений. Совершил их он 25 декабря 2017 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пришел домой к бывшей супруге. Он хотел пообщаться с дочерью, но мать отказала. Тогда злоумышленник ударил ее кулаком по лицу. Затем вынул нож и нанес два удара в область почек и один в бедро.

Рядом находился сожитель женщины. Ему удалось отвлечь нападавшего. Женщина воспользовалась этим и убежала. Ее бывший муж тоже покинул место преступления. Он отправился к дому сожителя и поджег его. Впрочем, довести задуманное до конца ему не удалось. Огонь заметили и потушили очевидцы.

Подсудимый признал вину полностью и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на срок 1 год. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования