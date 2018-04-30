Орловец потребовал компенсацию за лихие 90-е

Железнодорожный райсуд рассмотрел иск к Российской Федерации.

Интересы нашей страны представляли Министерство финансов России и УМВД. Некий житель Орловской области потребовал взыскать с РФ компенсацию морального вреда в связи с ненадлежащими условиями содержания в КПЗ. Он указал, что содержался там в 1991-1994 годах. В камерах, по его утверждению, отсутствовали радиоточка и кнопка вызова, не было окон, но была сырость.

«Прогулочного двора не было, и на прогулку не выводили, — указал он в иске. — В камере отсутствовали вода, раковина, унитаз. Питание было по пониженной норме. Этапировали из СИЗО в машине «воронок», летом в ней было жарко, зимой холодно. В камере стены были покрыты «под шубу», постельные принадлежности не выдавались. В камере было плохое освещение. Медицинская помощь не оказывалась. Не разрешали передавать передачи родным».

Всем вышеперечисленным ему были причинены физические страдания, что сказывалось на его здоровье. Однако суд прекратил производство по делу. Выяснилось, что раннее тот же человек и в том же суде уже выиграл подобный иск о компенсации морального вреда в связи с ненадлежащими условиями содержания в те же 90-е годы, но не в КПЗ, а в ИВС.

ИА «Орелград»