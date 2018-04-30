В Орле после столкновения перевернулась «Газель»

Водитель получил травмы.

В Орле на улице Паровозной столкнулись «Ауди» и «Газель», после чего последняя перевернулась, сообщили в УМВД по Орловской области.

Авария случилась 30 апреля в 14:45 на перекрестке с улицей Радищева. Предварительно установлено, что оба транспортных средства ехали в сторону переулка Южного. 31-летний водитель иномарки протаранил грузовик, после чего тот перевернулся.

50-летний водитель «Газели» получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась. По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград», фото: «Орел Автомобильный»