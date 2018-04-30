В Орле закрыли сайт по продаже дипломов

Суд Северного района удовлетворил иск прокуратуры.

В суд прокурор Северного района Орла обратился в интересах неопределенного круга лиц. Он подал административный иск о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Речь идет об одном из орловских сайтов, который предлагал жителям нашего региона приобрести дипломы и аттестаты без прохождения обучения, а также различные свидетельства.

На сайте были указаны номер телефона и адрес электронной почты, по которым можно было оформить заказ. Законодательством РФ предусмотрен запрет на распространение информации с предложениями приобрести за деньги аттестаты, свидетельства, справки, дипломы разного образца об образовании лицам, не прошедшим обучение.

Статьями 324 и 327, УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Об этом заявил прокурор. Суд согласился с его мнениям и удовлетворил иск. Роскомнадзору предписано внести портал в список запрещенных сайтов.

ИА «Орелград»