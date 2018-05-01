В Орле бизнесмен угнал иномарку

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1.5.2018 | 15:46 Новости, Происшествия

Предприниматель угнал машину, чтобы добраться до деревни.

Суд Орловского района вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который нашел нетривиальный способ добраться до дома из областного центра. Как следует из материалов дела, он находился в одном из сетевых магазинов.

На улице увидел припаркованный автомобиль Hyundai Santa Fe. Автоледи оставила его и отправилась за покупками. Мужчина забрался в салон, завел двигатель и поехал в родную деревню. Добравшись до места, он оставил машину.

Его признали виновным в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Примечательно, что мужчина зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Суд приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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