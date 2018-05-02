Чиновники задолжали подрядчикам 12 млн депутатских рублей

В Орле обсудили исполнение программы наказов избирателей.

Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов, вопрос был рассмотрен на заседании комитета по бюджету и налоговой политике. Отмечено, что парламентарии раскритиковали работу тех подразделений администрации города, которые отвечают за исполнение программы наказов избирателей.

Подрядчики выполнили свои обязательства по муниципальным контрактам, но не получили положенную оплату. Общая задолженность составляет около 12 миллионов рублей. Однако заплатить из бюджета придется еще больше, если подрядчики подадут иски и отсудят пени.

«Администрации города было предложено до 15 мая представить мероприятия по погашению сложившейся кредиторской задолженности по программе исполнения наказов избирателей за 2017 год», — подчеркнули в горсовете.

ИА «Орелград»