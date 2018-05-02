Клычков дал 2 млн на ремонт воинских мемориалов

Утверждено распределение субсидий между районами.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков утвердил распределение субсидий из областного бюджета муниципальным районам и городам. Ровно 2 миллиона рублей из региональной казны будет выделено на ремонт военно-мемориальных объектов в преддверии празднования Дня Победы.

Деньги выделят на условиях софинансирования, общий объем которого составит 1,42 миллиона рублей. Таким образом, в целом по региону на благоустройство воинских мемориалов будет потрачено 3,42 миллиона рублей.

Субсидии получат 24 района и три города. Наибольшие суммы поступят в Троснянский район (267,8 тысячи рублей) и город Орел (205,7 тысячи). Самые скромные субсидии получат Корсаковский район (13,4 тысячи рублей) и город Ливны (17,1 тысячи).

ИА «Орелград»