Орловских охотников призвали на борьбу с бешенством

Областные власти расширили масштабы охоты на лисиц.

Очередное решение о регулировании численности охотничьих ресурсов приняло областное управление экологической безопасности и природопользования. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Иван Иванов.

С 28 апреля по 29 мая 2018 года разрешена добыча 40 особей лисицы обоих полов и всех возрастов с применением собак норных пород. Напомним, что подобные приказы издавались и ранее. Новым расширены границы охоты. Добыча лисицы разрешена на территории Свердловского, Мценского и Новодеревеньковского районов.

Необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов связана с угрозой распространения вируса бешенства. Напомним, что в прошлом году в Орловской области было зарегистрировано 30 случаев этого заболевания, а в текущем – уже 38. Причем основными носителями вируса являются именно лисицы.

ИА «Орелград»