Стало известно, сколько денег Орел теряет из-за льгот

Выпадающие доходы из-за преференций составили 54 миллиона рублей.

Такая информация прозвучала в отчете мэра города Василия Новикова. Он напомнил о том, что в Орле «последовательно происходит процедура сокращения льгот и преференций арендаторам муниципального имущества».

— В течение прошлого года на заседаниях профильного комитета по муниципальной собственности и землепользованию 19 раз рассматривались предложения о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование организациям и учреждениям, — сказал мэр. – Из них только 9 были приняты на заседаниях горсовета. При этом мы учитывали, что уровень выпадающих доходов бюджета от предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование составляет порядка 54 миллионов рублей.

Как пояснили в пресс-службе Орловского горсовета, в областном центре действует ограничение на предоставление преференций и льгот по договорам аренды муниципальных нежилых помещений — не более 20 процентов от годовой арендной платы. Причем в 2019 году преференции могут вообще отменить.

Вместе с тем, градоначальник призвал учитывать социальную сторону этого вопроса, отметили в горсовете. В качестве примера Василий Новиков привел случай с «Почтой России», которая в 2017 году намеревалась закрыть нерентабельное отделение на улице Гайдара.

— Если бы мы это допустили, людям пришлось бы добираться до почты за 5 километров, — сказал он. — Сегодня это почтовое отделение продолжает свою работу.

ИА «Орелград»