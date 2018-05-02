В Орле преступник две недели катался на угнанной машине

Облсуд вынес приговор банде воров и угонщиков.

Орловский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении троих преступников, промышлявших кражами и угонами транспорта. Возглавлял ее ранее судимый Максим Привалов. Он признался в том, что однажды угнал автомобиль, на котором «катался в течение двух недель». Затем оставил машину в лесополосе, предварительно сняв с нее все ценное.

В другом случае угнал автомобиль вместе с подельником. Они забрались в салон. Скрутили замок зажигания и замкнули провода. Покатавшись, бросили машину у автостанции. На счету преступной троицы несколько краж чужого имущества, в том числе из квартиры, а также один грабеж. Преступники избили посетителя кафе, в котором отдыхали, и отняли у него деньги, мобильный телефон и нательный крест с цепочкой.

По совокупности преступлений Привалов получил 5 лет и 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Один из его подельников приговорен к полутора годам колонии, второй – к штрафу в размере 240 тысяч рублей.

ИА «Орелград»