В орловских колониях вновь разрешили свидания

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2.5.2018 | 10:20 Новости, Общество

Возобновлена работа комнат краткосрочных и длительных свиданий.

Напомним, что ограничения были введены с 4 апреля в исправительных колониях и следственном изоляторе — в связи с угрозой распространения гриппа и ОРВИ среди осужденных, людей, содержащихся под стражей, а также сотрудников уголовно-исполнительной системы. Они сняты с 27 апреля.

— Работа комнат краткосрочных и длительных свиданий, а также комнат приема посылок и передач возобновляется в обычном режиме, — рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН. — В исправительных колониях и СИЗО проведен комплекс мероприятий по предупреждению распространения опасных вирусов.

Эпидемиологическая ситуация в подразделениях УФСИН России по Орловской области сохраняется стабильной, подчеркнули в ведомстве.

ИА «Орелград»

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