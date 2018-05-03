Клычков поручил Бударину отметить 100-летие комсомола

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3.5.2018 | 15:00 Новости, Политика

Создан оргкомитет по подготовке и проведению юбилейных мероприятий.

Врио губернатора Андрей Клычков распорядился провести на территории Орловской области в 2018 году мероприятия, посвященные 100-летию создания Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи.

Распоряжение издано «в целях сохранения исторической памяти, укрепления преемственности поколений, совершенствования патриотического, трудового, эстетического, физического и нравственного воспитания».

Подготовкой и проведением юбилейных мероприятий займется региональный организационный комитет. Ему поручено утвердить праздничную программу. Главам муниципальных районов и городских округов рекомендовано создать аналогичные рабочие группы.

Оргкомитет возглавил первый вице-губернатора Александр Бударин. На него же возложен контроль за исполнением губернаторского распоряжения. Заместителем председателя оргкомитета назначен Вячеслав Ерохин – зампред правительства Орловской области по внутренней политике.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2018 год

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