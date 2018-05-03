Орловец обчистил юного спортсмена во время тренировки

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3.5.2018 | 17:30 Новости, Общество

Житель Верховского района осужден за кражу.

Верховский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о краже. Перед ним предстал местный житель. Как следует из материалов дела, он отправился на тренировку в спортивный зал. Закончив ее, вернулся в раздевалку. Другие в это время еще занимались.

У молодого человека тут же созрел преступный замысел. Он пошарил по карманам одежды спортсменов. В одной из курток обнаружил мобильный телефон и похитил его. Примечательно, что мобильник принадлежал несовершеннолетнему спортсмену. Ущерб от преступления составил около 5,7 тысячи рублей.

В суде мужчина признал вину. Его приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.

ИА «Орелград»

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