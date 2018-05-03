Орловские поисковики нашли останки солдата из Челябинска

Следователи помогли оперативно найти его родственников.

Сотрудники Следственного управления СКР по Орловской области помогли оперативно найти родственников уроженца Челябинской области Ивана Сорокина, который погиб на Кривцовских высотах в Болховском районе во время Великой Отечественной войны.

Останки погибшего нашли поисковики отряда «Костер» 25 апреля. Мужчину 1908-го года рождения опознали по записке из медальона. За помощью по установлению родственников поисковики обратились в Следственный комитет.

— Сотрудники следственного управления по Орловской области при содействии коллег из управления по взаимодействию со СМИ СК России, следственного управления по Челябинской области в кратчайшие сроки установили родственников солдата и организовали их прибытие в Болховский район, где 5 мая 2018 года на Кривцовском мемориале состоится перезахоронение рядового Ивана Сорокина и его боевых товарищей, — рассказали в ведомстве.

ИА «Орелград»