Орловские поисковики нашли останки солдата из Челябинска

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3.5.2018 | 9:30 Новости, Общество

Следователи помогли оперативно найти его родственников.

Сотрудники Следственного управления СКР по Орловской области помогли оперативно найти родственников уроженца Челябинской области Ивана Сорокина, который погиб на Кривцовских высотах в Болховском районе во время Великой Отечественной войны.

Останки погибшего нашли поисковики отряда «Костер» 25 апреля. Мужчину 1908-го года рождения опознали по записке из медальона. За помощью по установлению родственников поисковики обратились в Следственный комитет.

— Сотрудники следственного управления по Орловской области при содействии коллег из управления по взаимодействию со СМИ СК России, следственного управления по Челябинской области в кратчайшие сроки установили родственников солдата и организовали их прибытие в Болховский район, где 5 мая 2018 года на Кривцовском мемориале состоится перезахоронение рядового Ивана Сорокина и его боевых товарищей, — рассказали в ведомстве.

ИА «Орелград»

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