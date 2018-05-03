Под Орлом мужчина убил жертву стулом

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3.5.2018 | 9:55 Новости, Происшествия

Судебная коллегия отклонила жалобу осужденного за убийство.

Апелляционную жалобу в Орловский областной суд подал житель Мценска, который в феврале этого года был признан виновным в совершении убийства. Районный суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Областная судебная коллегия оставила вердикт без изменения.

Осужденный просил переквалифицировать его действия, уверяя, что не имел умысла на убийство. Но показания свидетелей и улики сыграли не в его пользу. Преступление было совершено поздним вечером 10 мая 2017 года. В ходе застолья вспыхнула ссора. Осужденный схватил стул и забил им до смерти своего собутыльника.

Когда стул сломался, он пустил в ход молоток, отвертку и нож. Всего нанес около 100 ударов. В апелляции осужденный признал лишь два удара. В отношении остальных заявил, что погибший сам неловко упал и при этом нанес себе две колото-резаные раны. Суд в эту версию не поверил.

ИА «Орелград»

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