Под Орлом мужчина убил жертву стулом

Судебная коллегия отклонила жалобу осужденного за убийство.

Апелляционную жалобу в Орловский областной суд подал житель Мценска, который в феврале этого года был признан виновным в совершении убийства. Районный суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Областная судебная коллегия оставила вердикт без изменения.

Осужденный просил переквалифицировать его действия, уверяя, что не имел умысла на убийство. Но показания свидетелей и улики сыграли не в его пользу. Преступление было совершено поздним вечером 10 мая 2017 года. В ходе застолья вспыхнула ссора. Осужденный схватил стул и забил им до смерти своего собутыльника.

Когда стул сломался, он пустил в ход молоток, отвертку и нож. Всего нанес около 100 ударов. В апелляции осужденный признал лишь два удара. В отношении остальных заявил, что погибший сам неловко упал и при этом нанес себе две колото-резаные раны. Суд в эту версию не поверил.

ИА «Орелград»