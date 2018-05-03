Сбербанк показал орловцам оружие времен ВОВ

Сегодня на открытии нового офиса посетители могли подержать в руках пистолеты, ружья и автоматы, с которыми воевали их деды, а желающие получили георгиевские ленточки.

3 мая в Орле открылся новый офис «Сбербанка». Он расположился в доме №3 на улице Гостиной на месте бывшего магазина «Разград».

Филиал переехал в новое помещение из дома №16 по переулку Воскресенскому. Несмотря на близость к Центральному рынку и большому клиентскому потоку, офис был неудобен — он располагался на третьем этаже. Пожилые клиенты «Сбербанка» испытывали дискомфорт.

— Мы несколько лет искали место, комфортное для клиентов и доступное под аренду, — рассказал управляющий Орловского отделения «Сбербанка» Ярослав Скирта. — Прежний офис был не очень удобен: место хорошее, но клиентам приходилось каждый раз подниматься на третий этаж, к тому же мы не имели возможности расширяться. Новое помещение находится на первом этаже, на «красной линии», его видно проезжающим автомобилям и пешеходам. Оно больше, светлее — и это характерная черта любого нашего офиса, — заключил управляющий.

На открытие отделения на Гостиной были приглашены почетные клиенты «Сбербанка», жители Заводского района. Люди начали собираться еще до начала мероприятия. В связи с приближающимся Днем Победы руководство банка приняло решение придать открытию военную тематику. Звучали патриотические песни, на входе посетителям вручали георгиевские ленты.

Внутри офиса расположилась экспозиция находок времен ВОВ, представленная поисковиками общественной организации «Отечество». Они прибыли на открытие отделения, преодолев 100 километров, и привезли с собой макеты и восстановленное оружие военных лет — автоматы ППШ, «Томпсон», пистолеты ТТ, «Наган», винтовки Мосина и Токарева. Посетители не остались равнодушными и фотографировались с экспонатами в тематической фотозоне.