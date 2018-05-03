Состояние орловских дорог оценит спецкомиссия

Алексею Васильеву поручили осмотреть орловские дороги.

Врио губернатора Андрей Клычков создал межведомственную комиссию по осмотру автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области. Ей предписано в срок до 15 мая 2018 года осмотреть дорожное покрытие. Обеспечить работу комиссии поручено казенному учреждению «Орловский областной государственный заказчик».

Председателем назначен Алексей Васильев — заместитель руководителя департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области. Материалы и акты осмотра будут использованы при формировании планов проведения работ по содержанию автомобильных дорог.

Органам местного самоуправления рекомендовано создать аналогичные комиссии на уровне районов и городов. Напомним, что в последние недели из-за плохого состояния проезжей части было ограничено движение, в том числе школьных автобусов, сразу по нескольким районным дорогам.

ИА «Орелград»